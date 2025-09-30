Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хегсет: в Пентагоне больше не будет «парней в платьях»

Ведомости

В Пентагоне больше не будет гендерных заблуждений, в том числе «никаких парней в платьях», заявил глава Пентагона США Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

«Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения или гендерных заблуждений», – сказал министр. Также он подчеркнул, что намерен следить за физической формой военных. У Штатов больше не будет «армии толстяков», подчеркнул министр войны.

«Никаких больше бород, длинных и крашеных волос. Хотите служить – стригитесь, брейте бороды и соблюдайте стандарты!» – добавил Хегсет.

30 сентября в рамках обращения глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн призвал генералов быть готовыми к войне. Он объяснил это «динамичными и потенциально опасными временами», когда противники Вашингтона уже объединились. По его мнению, Соединенные Штаты тоже должны приобрести решимость и единство.

Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США на базе морской пехоты в Вирджинии, однако не объяснил причины подобной тревоги среди военного командования. В США, по данным The Washington Post, насчитывается около 800 генералов и адмиралов. Источники издания не смогли вспомнить случай, когда глава ведомства когда-либо отдавал приказ собраться такому количеству военного руководства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте