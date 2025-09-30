Хегсет: в Пентагоне больше не будет «парней в платьях»
В Пентагоне больше не будет гендерных заблуждений, в том числе «никаких парней в платьях», заявил глава Пентагона США Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
«Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения или гендерных заблуждений», – сказал министр. Также он подчеркнул, что намерен следить за физической формой военных. У Штатов больше не будет «армии толстяков», подчеркнул министр войны.
«Никаких больше бород, длинных и крашеных волос. Хотите служить – стригитесь, брейте бороды и соблюдайте стандарты!» – добавил Хегсет.
30 сентября в рамках обращения глава комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн призвал генералов быть готовыми к войне. Он объяснил это «динамичными и потенциально опасными временами», когда противники Вашингтона уже объединились. По его мнению, Соединенные Штаты тоже должны приобрести решимость и единство.
Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США на базе морской пехоты в Вирджинии, однако не объяснил причины подобной тревоги среди военного командования. В США, по данным The Washington Post, насчитывается около 800 генералов и адмиралов. Источники издания не смогли вспомнить случай, когда глава ведомства когда-либо отдавал приказ собраться такому количеству военного руководства.