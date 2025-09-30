Захарова предрекла «приход Сусанина» к Навроцкому

30 сентября Навроцкий в эфире Radio Zet признался, что регулярно проводит разговоры с духом Пилсудского. Он рассказал, что обсуждает с собеседником советско-польскую войну 1920 г., ситуацию в мире после начала конфликта на Украине и работу парламента Польши. В эфире речь зашла о Бельведерском дворце в Варшаве, где жил и умер Пилсудский. Теперь это одна из президентских резиденций, и, по словам Навроцкого, ему там комфортно, он планирует оставаться во дворце некоторое время с супругой.