Захарова предрекла «приход Сусанина» к Навроцкому

Ведомости

К президенту Польши Каролю Навроцкому вскоре может прийти и Иван Сусанин, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала его слова о разговорах с духом маршала Юзефа Пилсудского.

«Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина», – сказала дипломат.

30 сентября Навроцкий в эфире Radio Zet признался, что регулярно проводит разговоры с духом Пилсудского. Он рассказал, что обсуждает с собеседником советско-польскую войну 1920 г., ситуацию в мире после начала конфликта на Украине и работу парламента Польши. В эфире речь зашла о Бельведерском дворце в Варшаве, где жил и умер Пилсудский. Теперь это одна из президентских резиденций, и, по словам Навроцкого, ему там комфортно, он планирует оставаться во дворце некоторое время с супругой.

Кроме того, президент заявил, что не намерен заканчивать употребление снюса. Он подчеркнул, что бросить сможет «когда-нибудь». Навроцкий был удивлен вниманию общества к этой теме, заметив привычку многих политиков курить сигареты или сигары. По словам главы государства, зависимость от снюса появилась у него два года назад «из-за коллег из спецслужб».

