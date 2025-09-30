Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ЕС растут разногласия из-за «репарационного кредита» Киеву за счет активов РФ

Ведомости

Инициатива Евросоюза выделить Украине так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов сталкивается с растущими разногласиями среди стран-членов, сообщает Euractiv.

Ключевым спорным вопросом остается сумма возможного кредита. Если канцлер Германии Фридрих Мерц оценивает ее в 140 млрд евро, то представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари называет сумму в 170 млрд евро.

Резко против выступает Бельгия, на территории которой располагается Euroclear – основной оператор замороженных активов. Премьер-министр Барт де Вевер предупредил, что подобные действия могут подорвать доверие к еврозоне и привести к оттоку инвестиций.

Премьер Бельгии отверг идею Мерца о кредите Украине за счет активов РФ

Политика / Международные отношения

Тревогу выражает и Европейский центральный банк. В ЕЦБ подчеркивают: использование российских активов без надлежащей юридической базы может дестабилизировать финансовую систему ЕС и отпугнуть глобальных инвесторов.

27 сентября Politico писало, что в Евросоюзе изучают способ изъять российские активы в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану.

Плану ЕС по изъятию 140 млрд евро российских активов и предоставлению их в кредит Киеву препятствует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет издание. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран – членов блока, и Европейская комиссия считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь