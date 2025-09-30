В ЕС растут разногласия из-за «репарационного кредита» Киеву за счет активов РФ
Инициатива Евросоюза выделить Украине так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов сталкивается с растущими разногласиями среди стран-членов, сообщает Euractiv.
Ключевым спорным вопросом остается сумма возможного кредита. Если канцлер Германии Фридрих Мерц оценивает ее в 140 млрд евро, то представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари называет сумму в 170 млрд евро.
Резко против выступает Бельгия, на территории которой располагается Euroclear – основной оператор замороженных активов. Премьер-министр Барт де Вевер предупредил, что подобные действия могут подорвать доверие к еврозоне и привести к оттоку инвестиций.
Тревогу выражает и Европейский центральный банк. В ЕЦБ подчеркивают: использование российских активов без надлежащей юридической базы может дестабилизировать финансовую систему ЕС и отпугнуть глобальных инвесторов.
27 сентября Politico писало, что в Евросоюзе изучают способ изъять российские активы в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану.
Плану ЕС по изъятию 140 млрд евро российских активов и предоставлению их в кредит Киеву препятствует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет издание. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран – членов блока, и Европейская комиссия считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.