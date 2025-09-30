BBC: «Хамас» может отклонить план Трампа по Газе
Палестинская группировка «Хамас» может отклонить предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки. По его словам, инициатива «служит интересам Израиля» и «игнорирует интересы палестинского народа».
Ключевым условием плана Белого дома является полное разоружение «Хамаса» и передача оружия, на что группировка, по словам источника, идти не намерена. Кроме того, в «Хамасе» негативно отнеслись к идее ввода в Газу международных сил стабилизации, расценив ее как «новую форму оккупации».
Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план в ходе переговоров в Вашингтоне, он уже публично выразил возражения к некоторым его положениям, включая вывод израильской армии из сектора и возможность создания палестинского государства.
Министерство иностранных дел Катара, играющего роль посредника, заявило, что «Хамас» «ответственно» изучает предложение. Однако, как сообщает BBC, военное крыло группировки, в частности командир в Газе Эз ад-Дин аль-Хаддад, настаивает на продолжении боевых действий.
Тем временем другая группировка, «Палестинский исламский джихад», уже отвергла план. Главным камнем преткновения остается требование освободить всех израильских заложников сразу, что, по мнению «Хамаса», лишает их последнего рычага давления.
В Газе среди граждан наблюдается умеренная поддержка инициативы, но в основном из-за надежды на скорое прекращение боевых действий. Однако, как подчеркивает BBC, даже после принятия плана нет гарантий, что Израиль не возобновит военную кампанию.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.