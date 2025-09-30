Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СБУ засекретила дело об убийстве Парубия

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила засекречивание всех судебных решений, касающихся расследования дела об убийстве бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на официальный комментарий сотрудников СБУ.

По данным ведомства, ограничение публичного доступа к судебным материалам связано с необходимостью сохранить тайну следствия. Как пояснили в СБУ, разглашение отдельных сведений «негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий».

«Украинские новости» ранее также сообщали, что Галицкий районный суд Львова удалил из открытого судебного реестра все решения, связанные с делом об убийстве Парубия, который, по версии следствия, был причастен к трагедии в Одессе в 2014 г.

30 августа Парубий был убит во Львове. Он скончался на месте в результате стрельбы. В экс-спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде. 1 сентября сообщалось, что СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия. При этом эта версия все еще рассматривается.

Читайте также:Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её