Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия
Галицкий районный суд Львова отправил под арест Михаила Сцельникова, который подозревается в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщило издание «Общественное».
Он пробудет под арестом 60 суток без права внесения залога.
2 сентября Сцельников признался в убийстве Парубия. Он рассказал, что больше всего ждет приговора, чтобы направиться в Россию при обмене военнопленными и найти тело своего сына. Подозреваемый заявил, что убийство было его инициативой, а информация о связи с российскими спецслужбами не соответствует действительности.
30 августа Парубий был убит во Львове. Он скончался на месте в результате стрельбы. В экс-спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде. 1 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия. При этом эта версия все еще рассматривается.