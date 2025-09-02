Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия

30 августа Парубий был убит во Львове. Он скончался на месте в результате стрельбы. В экс-спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде. 1 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия. При этом эта версия все еще рассматривается.