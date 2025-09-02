СМИ: подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном
Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия в беседе с журналистами признался в содеянном. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Он рассказал на опубликованном видео, что желает скорейшего осуждения, чтобы поехать в Россию в рамках обмена военнопленными. Там подозреваемый планирует искать тело своего сына.
«Все, чего я хочу, – чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», – заявил мужчина.
Он также добавил, что информация, что его шантажировали представители спецслужб России, не соответствует действительности.
По его словам, он убил Парубия по собственной инициативе. На вопрос журналистов о том, почему он убил именно бывшего спикера Верховной рады, подозреваемый ответил: «Потому что он был рядом». «Если бы был Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко), был бы Петя», – добавил он.
Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 г. Он скончался на месте в результате стрельбы. В Парубия предположительно выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде.
Украинские СМИ сообщали, что убийца был одет в костюм курьера. Издание «Страна» писало, что идентифицировать киллера невозможно, поскольку лицо полностью закрывал шлем. В одной из «слепых зон» он мог переодеться, после чего уйти по маршруту отхода уже в другой одежде.
1 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств причастности российской стороны к убийству Парубия. Тем не менее СБУ добавила, что такая версия все еще рассматривается.