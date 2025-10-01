Газета
Главная / Политика /

В Госдуме предложили начинать школьные занятия не раньше 9:00

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает введение новых правил в организацию учебного процесса в школах. В частности, запрет на шестидневную неделю и установка начала занятий не раньше 9:00. Это следует из соответствующего документа.

Кроме того, авторы проекта предлагают проводить мероприятия, которые не предусмотрены учебным планом, в выходные и праздничные дни.

В пояснительной записке к проекту говорится, что инициативу разработали с целью сохранения и укрепления здоровья школьников, их творческого развития и семейного воспитания. Для этого предпринимаются шаги по созданию условий обучения, соответствующих динамике умственной работоспособности обучающихся и равномерному распределению учебной нагрузки.

Минпросвещения не согласилось с подсчетами СПЧ по нагрузке школьников

Общество

12 сентября «Ведомости» со ссылкой на доклад Совета по правам человека (СПЧ) писали, что начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников превышает максимальную продолжительность рабочей недели, которая установлена трудовым законодательством для взрослых (40 часов). В старших классах наблюдается практически полуторакратное превышение (примерно до 55-56 часов в неделю).

В СПЧ указали, что с 1 сентября 2025 г. вступил в силу приказ Минпросвещения, предполагающий увеличение минимального числа академических часов. Для общих образовательных программ они составляют 5338 часов (ранее 5058), специальных – не менее 2312 часов (ранее 2170). Так, по подсчетам совета, количество учебных часов выросло на 5-6%. В то же время из-за увеличения образовательной нагрузки у школьников увеличивается и физическая. По мнению совета, эта проблема требует внимания руководства школ.

