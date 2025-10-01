В Госдуме предложили начинать школьные занятия не раньше 9:00

В СПЧ указали, что с 1 сентября 2025 г. вступил в силу приказ Минпросвещения, предполагающий увеличение минимального числа академических часов. Для общих образовательных программ они составляют 5338 часов (ранее 5058), специальных – не менее 2312 часов (ранее 2170). Так, по подсчетам совета, количество учебных часов выросло на 5-6%. В то же время из-за увеличения образовательной нагрузки у школьников увеличивается и физическая. По мнению совета, эта проблема требует внимания руководства школ.