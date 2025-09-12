СПЧ: нагрузка школьников превышает продолжительность рабочей недели

67,8% родителей первоклассников и 66,4% родителей второклассников и третьеклассников сообщили, что дети выполняют домашние задания дольше, чем установлено санитарными нормам. Об этом рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич со ссылкой на данные комплексного мониторинга общего образования в 2024-2025 учебном году. По его словам, скрытым фактором перегрузки становятся занятия с репетиторами, к ним прибегают 37% семей. «Основные причины, которые вынуждают родителей нанимать репетиторов, – низкое качество школьного обучения, так ответили 38% участников мониторинга, и слишком большой объем учебной программы – 29%, который дети не успевают освоить в классе», – пояснил он. Еще 21% семей отмечают, что школа не дает необходимого для поступления в вуз объема знаний, а 20% указывают на чрезмерный объем домашних заданий, требующий дополнительных занятий, добавил Цвич.