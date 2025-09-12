СПЧ: нагрузка школьников превышает продолжительность рабочей недели
Начиная с 5-го класса учебная нагрузка школьников превышает максимальную продолжительность рабочей недели, установленную трудовым законодательством для взрослых (40 часов). В старших классах наблюдается почти полуторакратное превышение (примерно до 55-56 часов в неделю). Это следует из доклада Совета по правам человека (СПЧ), с которым ознакомились «Ведомости».
Отмечается, что действующими санитарными нормами установлена предельная нагрузка для школьников. При пятидневной учебной неделе для 1-х классов она составляет 21 час, со 2-го по 4-й – 23 часа, для 5-го – 29 часов, а для старших классов – 34 часа.
Помимо этого, на внеурочную деятельность выделили 10 часов в неделю. В частности, согласно методическим рекомендациям, в нее входят один час «Разговоров о важном», три часа – на реализацию особых интеллектуальных потребностей, один час – на занятия по формированию функциональной грамотности школьников, один час – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов, а также два часа – на творческую реализацию и физические нагрузки.
Кроме того, санитарные нормы предполагают ограничения на выполнение домашних заданий. Согласно им, первоклассник в день должен тратить один час, ученик второго класса – до трех часов. Для обучающихся 9-х-11-х классов ограничение составляет 3,5 часа.
В СПЧ напомнили, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступил приказ Минпросвещения, который предполагает увеличение минимального количества академических часов. Для общих образовательных программ они теперь составляют 5338 часов (ранее – 5058), а для специальных – не менее 2312 часов против 2170 ранее. Таким образом, по подсчетам совета, количество учебных часов увеличилось на 5-6%.
Как следствие, из-за увеличения образовательной нагрузки у школьников увеличивается и физическая, подчеркнули в СПЧ. В частности, им приходится носить перегруженные учебниками, тетрадями и спортивной формой рюкзаки в школу и обратно. В совете отметили, что эта проблема требует внимания руководства школ, а решить ее возможно путем установки индивидуальных шкафчиков для хранения.
67,8% родителей первоклассников и 66,4% родителей второклассников и третьеклассников сообщили, что дети выполняют домашние задания дольше, чем установлено санитарными нормам. Об этом рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич со ссылкой на данные комплексного мониторинга общего образования в 2024-2025 учебном году. По его словам, скрытым фактором перегрузки становятся занятия с репетиторами, к ним прибегают 37% семей. «Основные причины, которые вынуждают родителей нанимать репетиторов, – низкое качество школьного обучения, так ответили 38% участников мониторинга, и слишком большой объем учебной программы – 29%, который дети не успевают освоить в классе», – пояснил он. Еще 21% семей отмечают, что школа не дает необходимого для поступления в вуз объема знаний, а 20% указывают на чрезмерный объем домашних заданий, требующий дополнительных занятий, добавил Цвич.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что на перегрузку школьников влияет и шестидневная учебная неделя. Единственный выходной школьники тратят на выполнение заданий, добавила она. «В итоге они перегружены и эмоционально, и информационно, и учебно. К этому добавляется давление – необходимость соответствовать ожиданиям родителей и учителей», – указала Абанкина. Учителя тоже перегружены: их рабочая неделя нередко превышает 50 часов из-за подготовки к занятиям, проверки работ, отчётности, воспитательной деятельности. В результате в стрессе оказываются и школьники, и педагоги, страдают здоровье, мотивация, качество образования, заключила она.
13 августа стало известно, что Минпросвещения РФ разработало варианты расписания уроков для учеников с 1-го по 11-й классы с целью оптимизации образовательной нагрузки в 2025/26 учебном году.
В соответствии с федеральным учебным планом, с учетом 5-дневной и 6-дневной учебной недели ведомство подготовило пять вариантов расписаний для начального общего образования (1–4-е классы). Для основного общего образования (5–9-е классы) предложили шесть вариантов расписаний, а для среднего общего образования (10–11-е классы) – 19.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Он отметил, что анализ показал, что большинство считает нагрузку на школьников избыточной и ее необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни считают необходимым исключить формализм при выполнении заданий (например, использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). Другие акцентируют внимание на важности сохранения домашних заданий для закрепления материала, а также для развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.