Российская армия взяла под контроль село Вербовое в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Вербовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Восток», уточнило оборонное ведомство.

30 сентября подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР), сообщало Минобороны. 29 сентября ВС РФ России взяли город Кировск (украинское название – Заречное) в ДНР. 27 сентября российские военные установили контроль над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое Днепропетровской области.

25 сентября Минобороны опубликовало данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации.

