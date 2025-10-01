Российская армия взяла под контроль село Вербовое в Днепропетровской области

30 сентября подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР), сообщало Минобороны. 29 сентября ВС РФ России взяли город Кировск (украинское название – Заречное) в ДНР. 27 сентября российские военные установили контроль над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое Днепропетровской области.