Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 1 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тему обозначит глава государства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что на 1 октября у Путина также запланированы отдельные встречи.

Предыдущее совещание президента РФ с постоянными членами Совбеза прошло 22 сентября. В начале мероприятия Путин сделал ряд заявлений о стратегической стабильности и международной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться под воздействием комплекса негативных факторов. При этом он предложил продлить самоограничения на распространение стратегических вооружений еще на год.

В ходе предыдущего заседания Совбеза Путин также заявил, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Он подчеркнул, что ответ будет «не на словах, а путем применения военно-технических мер».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте