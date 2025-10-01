Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Предыдущее совещание президента РФ с постоянными членами Совбеза прошло 22 сентября. В начале мероприятия Путин сделал ряд заявлений о стратегической стабильности и международной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться под воздействием комплекса негативных факторов. При этом он предложил продлить самоограничения на распространение стратегических вооружений еще на год.