Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин 1 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тему обозначит глава государства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он добавил, что на 1 октября у Путина также запланированы отдельные встречи.
Предыдущее совещание президента РФ с постоянными членами Совбеза прошло 22 сентября. В начале мероприятия Путин сделал ряд заявлений о стратегической стабильности и международной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться под воздействием комплекса негативных факторов. При этом он предложил продлить самоограничения на распространение стратегических вооружений еще на год.
В ходе предыдущего заседания Совбеза Путин также заявил, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Он подчеркнул, что ответ будет «не на словах, а путем применения военно-технических мер».