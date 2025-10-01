Песков назвал глупостью заявления, что РФ бомбит собственную ЗАЭС

Песков назвал глупостью заявления, что РФ бомбит собственную ЗАЭСУгроза для станции исходит от Киева
По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она наносит удары по Запорожской АЭС, которую сама же и контролирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции. Вместе с тем, также всем хорошо известно и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима», – добавил он.
Песков отметил, что российские специалисты и сотрудники станции делают все для того, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, Москва находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и информирует агентство о ситуации на станции.
Электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов. Уточняется, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона якобы препятствует починке вышедшего из строя генератора своими обстрелами.
19 сентября учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке трех БПЛА, два из них сдетонировали над крышей здания, сообщали в Telegram-канале станции. Критических разрушений и пострадавших не было, радиационный фон в норме, условия эксплуатации энергоблоков не нарушены. Эксперты МАГАТЭ, находившиеся на территории, были эвакуированы.