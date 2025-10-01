Российские силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА на российскими региона. По восемь беспилотников были ликвидированы в Белгородской и Ростовской областях. Три БПЛА российские военные сбили в Саратовской области и один – в Воронежской.