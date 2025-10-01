Российские силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России
С 08:00 до 13:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Из них два беспилотника сбито над территорией Белгородской области и по одному – над Курской и Оренбургской областями.
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА на российскими региона. По восемь беспилотников были ликвидированы в Белгородской и Ростовской областях. Три БПЛА российские военные сбили в Саратовской области и один – в Воронежской.
При атаке украинского дрона в Херсонской области 1 октября пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Позже он скончался в больнице, несмотря на усилия медиков.