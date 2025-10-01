Рябков: Россия ожидает ответа Трампа на предложение Путина о ДСНВ

22 сентября на совещании с Совбезом Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что жизнеспособность идеи будет зависеть от того, предпримут ли аналогичные шаги в США. В Белом доме в ответ дали краткий комментарий о том, что предложение звучит хорошо и президент США Дональд Трамп намерен лично прокомментировать его.