Рябков: Россия ожидает ответа Трампа на предложение Путина о ДСНВ
Россия находится в ожидании комментариев президента США Дональда Трампа по вопросу продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще на год, которое предложил российский лидер Владимир Путин, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.
«За закрытыми дверями мы чувствуем в контактах, что у американцев есть стремление получше разобраться, что имеет в виду российская сторона. Но в целом я не ожидаю, что они отреагируют развернуто. Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – сказал замминистра.
26 сентября бывший посол РФ в США Анатолий Антонов назвал предложение Путина сильным политическим ходом. По его мнению, такая инициатива не может рассматриваться как проявление слабости. Антонов подчеркнул, что российский президент продемонстрировал международному сообществу готовность вести переговоры, несмотря на позицию западных стран и их поощрение Украины атаковать стратегические объекты РФ.
22 сентября на совещании с Совбезом Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что жизнеспособность идеи будет зависеть от того, предпримут ли аналогичные шаги в США. В Белом доме в ответ дали краткий комментарий о том, что предложение звучит хорошо и президент США Дональд Трамп намерен лично прокомментировать его.