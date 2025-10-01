Армия Израиля захватила коридор «Нецарим» в Газе

Кац добавил, что это «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг и оставить палестинскую группировку "Хамас" изолированной в самом городе». По его словам, оставшиеся в Газе будут «считаться террористами и пособниками терроризма». ЦАХАЛ готова ко всем вариантам развития событий, сказал глава минобороны Израиля.