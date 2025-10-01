Армия Израиля захватила коридор «Нецарим» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила коридор «Нецарим», разделяющий Газу на север и юг, заявил министр обороны страны Исраэль Кац в соцсети X.
«Это усилит осаду вокруг Газы, и любой, кто захочет покинуть его [анклав] через юг, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты Армии обороны Израиля», – написал он.
Кац добавил, что это «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг и оставить палестинскую группировку "Хамас" изолированной в самом городе». По его словам, оставшиеся в Газе будут «считаться террористами и пособниками терроризма». ЦАХАЛ готова ко всем вариантам развития событий, сказал глава минобороны Израиля.
30 сентября CBS News со ссылкой на источник сообщал, что «Хамас» склоняется к тому, чтобы принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. 1 октября представители организации представят ответ египетским и катарским посредникам.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.