В ООН напомнили Украине о праве всех народов говорить на родном языке
Все люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и обучаться на нем. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о заявлении языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской относительно использования русского языка. Его слова передает ТАСС.
15 сентября Ивановская в интервью украинскому изданию «Главком» заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой. Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем она это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «биполяркой» новость об увеличении количества украинцев, которые говорят на русском языке. В Telegram-канале она задала риторический вопрос о том, какими способами в республике ведут такие подсчеты.