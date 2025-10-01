Газета
Политика

В ООН напомнили Украине о праве всех народов говорить на родном языке

Ведомости

Все люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и обучаться на нем. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о заявлении языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской относительно использования русского языка. Его слова передает ТАСС.

15 сентября Ивановская в интервью украинскому изданию «Главком» заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой. Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем она это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «биполяркой» новость об увеличении количества украинцев, которые говорят на русском языке. В Telegram-канале она задала риторический вопрос о том, какими способами в республике ведут такие подсчеты.

