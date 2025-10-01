В ООН напомнили Украине о праве всех народов говорить на родном языке

15 сентября Ивановская в интервью украинскому изданию «Главком» заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой. Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем она это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».