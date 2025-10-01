Небензя: США пока не дали официального ответа на инициативу Путина по ДСНВ
Администрация США пока не отреагировала официально на предложение президента России Владимира Путина о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало. Мы все еще ожидаем реакции», – сказал дипломат на пресс-конференции, приуроченной к началу российского председательства в Совбезе ООН (цитата по ТАСС).
22 сентября Путин предложил, чтобы после завершения срока действия договора 5 февраля 2026 г. Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений ДСНВ. При этом глава государства подчеркнул, что жизнеспособность этой инициативы будет зависеть от аналогичных шагов США. В Белом доме ограничились комментарием, что идея «звучит хорошо», и добавили, что президент США Дональд Трамп намерен лично высказаться по этому вопросу.
26 сентября бывший посол России в США Анатолий Антонов назвал инициативу Путина «сильным политическим ходом» и подчеркнул, что она демонстрирует готовность Москвы к переговорам, несмотря на позицию западных стран.