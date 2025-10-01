Небензя: США пока не дали официального ответа на инициативу Путина по ДСНВ

22 сентября Путин предложил, чтобы после завершения срока действия договора 5 февраля 2026 г. Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений ДСНВ. При этом глава государства подчеркнул, что жизнеспособность этой инициативы будет зависеть от аналогичных шагов США. В Белом доме ограничились комментарием, что идея «звучит хорошо», и добавили, что президент США Дональд Трамп намерен лично высказаться по этому вопросу.