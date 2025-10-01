Минэнерго Украины заявило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

По данным ведомства, в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 26 апреля 1986 г. В министерстве утверждают, что блэкаут произошел после аварии на энергетическом объекте в Славутиче.