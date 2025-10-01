Газета
Главная / Политика /

Минэнерго Украины заявило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Ведомости

На Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут, сообщили в минэнерго Украины.

По данным ведомства, в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 26 апреля 1986 г. В министерстве утверждают, что блэкаут произошел после аварии на энергетическом объекте в Славутиче.

«Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения», – говорится в сообщении.

30 июня испанская газета El Mundo писала, что ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС. В публикации отмечалось, что правительство Украины доставило строительные материалы из других регионов страны для возведения укреплений.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС якобы попал российский беспилотник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда подчеркивал, что любые утверждения о нанесении российской армией ударов по объектам атомной инфраструктуры недействительны.

