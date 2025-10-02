Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойном оружии для ударов по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно говорил с американским лидером Дональдом Трампом об ударах по территории России дальнобойным оружием.
«В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно», – сказал он во время саммита Европейского политического сообщества. Трансляция велась в YouTube офисом украинского президента.
2 октября The Wall Street Journal писала, что Вашингтон даст Киеву доступ к разведданным, чтобы атаковать ракетами большой дальности энергетическую инфраструктуру России. Издание подчеркнуло, что в администрации Трампа сейчас обсуждают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».
Журнал Responsible Statecraft сообщал, что Киев не сможет воспользоваться ракетами США Tomahawk, даже если Трамп согласится на просьбу Зеленского о поставках. По ее словам, запасы у Вашингтона этих ракет также слишком малы и имеют слишком большую ценность для отправки их Киеву. Кроме того, ракеты Tomahawk можно запускать с эсминцев, подводных лодок класса «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью разработанной в США наземной системы Typhon. Украина не располагает ни одной из этих возможностей.