Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойном оружии для ударов по РФ

Журнал Responsible Statecraft сообщал, что Киев не сможет воспользоваться ракетами США Tomahawk, даже если Трамп согласится на просьбу Зеленского о поставках. По ее словам, запасы у Вашингтона этих ракет также слишком малы и имеют слишком большую ценность для отправки их Киеву. Кроме того, ракеты Tomahawk можно запускать с эсминцев, подводных лодок класса «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью разработанной в США наземной системы Typhon. Украина не располагает ни одной из этих возможностей.