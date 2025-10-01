RS: Украина не сможет использовать американские Tomahawk

Как объяснила аналитик, ракеты Tomahawk можно запускать с эсминцев, подводных лодок класса «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью разработанной в США наземной системы Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей, поэтому вероятность поставок «невелика», несмотря на изменение курса в политике Трампа, пишет Кавана.