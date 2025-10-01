Газета
Главная / Политика /

RS: Украина не сможет использовать американские Tomahawk

Ведомости

Украина не способна на запуск ракет США Tomahawk, написала старший научный сотрудник и директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для журнала Responsible Statecraft.

По ее словам, запасы Вашингтона этих ракет также слишком малы и имеют слишком большую ценность для отправки их Киеву. «Такие риторические и нереалистичные военные угрозы контрпродуктивны, телеграфируют отчаяние и создают ненужные риски эскалации», – подчеркнула Кавана.

Как объяснила аналитик, ракеты Tomahawk можно запускать с эсминцев, подводных лодок класса «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью разработанной в США наземной системы Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей, поэтому вероятность поставок «невелика», несмотря на изменение курса в политике Трампа, пишет Кавана.

30 сентября глава МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что вопрос о поставках ракет Tomahawk на Украину, скорее всего, еще не решен. Он подчеркнул, что высказывания об этом оружии могли стать результатом давления на Вашингтон стран Европы, а сам Трамп хотел показать, что прислушивается к союзникам.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Киев готов к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. The Wall Street Journal при этом писала со ссылкой на источники, что Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.

