RS: Украина не сможет использовать американские Tomahawk
Украина не способна на запуск ракет США Tomahawk, написала старший научный сотрудник и директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для журнала Responsible Statecraft.
По ее словам, запасы Вашингтона этих ракет также слишком малы и имеют слишком большую ценность для отправки их Киеву. «Такие риторические и нереалистичные военные угрозы контрпродуктивны, телеграфируют отчаяние и создают ненужные риски эскалации», – подчеркнула Кавана.
Как объяснила аналитик, ракеты Tomahawk можно запускать с эсминцев, подводных лодок класса «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью разработанной в США наземной системы Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей, поэтому вероятность поставок «невелика», несмотря на изменение курса в политике Трампа, пишет Кавана.
30 сентября глава МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что вопрос о поставках ракет Tomahawk на Украину, скорее всего, еще не решен. Он подчеркнул, что высказывания об этом оружии могли стать результатом давления на Вашингтон стран Европы, а сам Трамп хотел показать, что прислушивается к союзникам.
28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Киев готов к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. The Wall Street Journal при этом писала со ссылкой на источники, что Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.