На Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение нового саркофага
Спустя 16 часов после аварии на Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение нового конфайнмента. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.
«Это событие еще раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время военного конфликта», – заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
1 октября минэнерго Украины сообщило, что на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут. По данным ведомства, в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 26 апреля 1986 г. В министерстве утверждают, что блэкаут произошел после аварии на энергетическом объекте в Славутиче.
В тот же день МАГАТЭ сообщило, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были устранены в короткие сроки. По информации организации, станция оперативно перешла на резервные линии. Электроснабжение восстановлено на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента, где размещен саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Его питание обеспечивают дизельные генераторы.