На Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение нового саркофага

В тот же день МАГАТЭ сообщило, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были устранены в короткие сроки. По информации организации, станция оперативно перешла на резервные линии. Электроснабжение восстановлено на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента, где размещен саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Его питание обеспечивают дизельные генераторы.