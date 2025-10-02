Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение нового саркофага

Ведомости

Спустя 16 часов после аварии на Чернобыльской АЭС восстановили внешнее электроснабжение нового конфайнмента. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

«Это событие еще раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время военного конфликта», – заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

1 октября минэнерго Украины сообщило, что на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут. По данным ведомства, в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 26 апреля 1986 г. В министерстве утверждают, что блэкаут произошел после аварии на энергетическом объекте в Славутиче.

В тот же день МАГАТЭ сообщило, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были устранены в короткие сроки. По информации организации, станция оперативно перешла на резервные линии. Электроснабжение восстановлено на всех объектах, кроме нового безопасного конфайнмента, где размещен саркофаг разрушенного четвертого энергоблока. Его питание обеспечивают дизельные генераторы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте