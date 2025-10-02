Газета
Премьер Албании пошутил об «урегулировании конфликта» с Азербайджаном

Ведомости

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в компании президентов Франции Эммануэля Макрона и Азербайджана Ильхама Алиева пошутил о «конфликте Албании и Азербайджана». Об этом сообщает издание NewsAm.

Рама сделал отсылку к оговоркам президента США Дональда Трампа. В интервью Fox News 12 сентября глава Белого дома сказал: «Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет».

«Вам следует прямо здесь извиниться перед нами. Вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп помог заключить нашим странам», – обратился Рама к Макрону на английском языке.

18 сентября Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, комментируя ситуацию на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером. «Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией», – заявил американский лидер, отметив, что конфликт «продолжался многие годы».

8 августа Азербайджан и Армения подписали в Вашингтоне декларацию о мирных отношениях при участии президента США. Документ предусматривал последующее подписание и ратификацию парафированного главами МИД мирного договора.

