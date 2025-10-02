Захарова отметила преступность намерений ЕС использовать активы инвесторов РФ
Желание стран Евросоюза (ЕС) использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины преступно. За такие действий гарантированно наступят последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе росактивов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, всему миру виден преступный характер подобных шагов, поэтому его не удастся скрыть даже с помощью «псевдоправового крючкотворства юристов из европейских столиц».
2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся». Он сравнил действия Евросоюза с «бандой». «Значит, кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность!», – сказал представитель Кремля.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что Брюссель не будет изымать активы РФ. Страна потребовала от лидеров всех стран Евросоюза поставить подписи под обязательством разделить финансовые риски.