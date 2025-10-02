Газета
Главная / Политика /

Румыния пообещала не сбивать дроны над территорией Украины

Ведомости

Румыния не будет сбивать дроны на границе, если они находятся над территорией Украины, заявил министр обороны республики Ионуц Моштяну на пресс-конференции.

«Существует тонкая грань между помощью воюющей стране в защите ее территории и граждан и моментом, когда кто-то становится воюющей стороной в конфликте», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Моштяну, НАТО не должно вмешиваться в конфликты за пределами границ альянса. Так решили союзники.

30 сентября The Telegraph писал, что западные политики и военные предложили разместить системы ПВО на Украине, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России. Согласно материалу газеты, мера продемонстрирует, что Европа полна решимости дать отпор и пойти ради этого на риск.

10 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной. Он также рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил союзников по НАТО сбивать российские дроны и ракеты до того, как они нарушат воздушное пространство стран блока.

