Румыния пообещала не сбивать дроны над территорией Украины

10 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной. Он также рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил союзников по НАТО сбивать российские дроны и ракеты до того, как они нарушат воздушное пространство стран блока.