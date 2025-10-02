Москалькова: еще десять жителей Курской области вернутся домой

24 августа Москалькова отмечала, что украинская сторона продолжает удерживать жителей Курской области, в том числе тяжело больных и раненых. В тот же день состоялся обмен пленными по формуле «146 на 146», в ходе которого Киев передал России восемь курян, сообщало Минобороны РФ.