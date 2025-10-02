Газета
Главная / Политика /

Москалькова: еще десять жителей Курской области вернутся домой

Ведомости

Еще десять жителей Курской области возвращаются в Россию, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, их удерживали в украинских Сумах.

25 сентября Москалькова сообщала, что запланированное на 26 сентября возвращение жителей Курской области из украинских Сум не состоялось.

2 октября Россия и Украина провели новый обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 185 военных, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Россию вернули 20 гражданских лиц. Обмен состоялся по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.

24 августа Москалькова отмечала, что украинская сторона продолжает удерживать жителей Курской области, в том числе тяжело больных и раненых. В тот же день состоялся обмен пленными по формуле «146 на 146», в ходе которого Киев передал России восемь курян, сообщало Минобороны РФ.

