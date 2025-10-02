Марочко: под контролем Украины остается менее 0,2% территории ЛНР
Российская армия почти полностью взяла под контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР), вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее 0,2% региона. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе своего прямого эфира в социальной сети «В контакте».
По его данным, под контролем Украины все еще находятся небольшой участок протяженностью около 800 м у города Петровский (украинское название – Грековка), а также села Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Надия.
Марочко рассказал, что в течение сентября интенсивность боевых действий на западных рубежах ЛНР оставалась на высоком уровне. Военный эксперт добавил, что в сентябре Вооруженные силы (ВС) РФ сократили серую зону западнее Нововодяного и продвинулись к административной границе ЛНР.
С 1 января по 25 сентября 2025 г. ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. В том числе свыше 205 кв. км территории ЛНР, сообщало Минобороны.
В августе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские силы взяли под контроль 99,7% территории ЛНР.