Белый дом: США продолжат продавать оружие НАТО для поставок на Украину
США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
«Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять, что мы будем продолжать продавать оружие НАТО, чтобы в НАТО могли поставлять это оружие Украине», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
23 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставки вооружений странам НАТО, с которыми альянс будет «делать все, что захочет». В соцсети Truth Social он заявил, что Киев при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть себе всю Украину в первоначальном виде».
2 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писал, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».