Белый дом: США продолжат продавать оружие НАТО для поставок на Украину

23 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставки вооружений странам НАТО, с которыми альянс будет «делать все, что захочет». В соцсети Truth Social он заявил, что Киев при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть себе всю Украину в первоначальном виде».