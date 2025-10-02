Кремль надеется, что США хотят дипломатического решения конфликта на Украине
Российская сторона исходит из того, что США хотят вывести диалог по урегулированию конфликта на Украине к политико-дипломатическому руслу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это главное», – добавил он и заявил, что мирному урегулированию мешают.
2 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину.
В тот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».