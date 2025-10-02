Кремль надеется, что США хотят дипломатического решения конфликта на Украине

В тот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».