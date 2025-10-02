Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль надеется, что США хотят дипломатического решения конфликта на Украине

Ведомости

Российская сторона исходит из того, что США хотят вывести диалог по урегулированию конфликта на Украине к политико-дипломатическому руслу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это главное», – добавил он и заявил, что мирному урегулированию мешают.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину.

В тот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь