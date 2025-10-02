Путин: с Россией воюют все страны НАТО
С Россией воюет много стран – «все страны НАТО», и не скрывают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае».
Есть западные инструкторы, «созданы специальные центры в Европе, которые сопровождают все, что делает ВСУ», заявил президент.
«[Спеццентры] информацией подпитывают, разведданые из космоса передают, оружие поставляют, учат. Инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и выработке решений и в их реализации», – сказал президент. Но российская армия и оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову, добавил Путин.
В ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент также сделал заявления об Украине, отношениях с США, Европой и реформе ООН.