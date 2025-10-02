Путин встретился с главой республики Сербской Додиком

В предыдущий раз президент Республики Сербской посещал Москву весной. 1 апреля он провел встречу с Путиным в Кремле. На встрече лидеры затронули политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине. Лидер боснийских сербов также напомнил, что Россия остается одним из основных гарантов Дейтонского соглашения 1995 г., приведшего к окончанию гражданской войны в стране.