Путин встретился с главой республики Сербской Додиком
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях заседания клуба «Валдай».
В ходе беседы российский лидер назвал ситуацию в республике сложной. Додик с ним согласился, но добавил, что зато «всегда есть, чем заняться».
Он поблагодарил Путина за возможность участвовать в заседании «Валдая» и добавил, что рад возможности обсудить двусторонние отношения с Россией.
28 августа Додик говорил, что планирует посетить Россию в октябре и встретиться с Путиным.
В предыдущий раз президент Республики Сербской посещал Москву весной. 1 апреля он провел встречу с Путиным в Кремле. На встрече лидеры затронули политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине. Лидер боснийских сербов также напомнил, что Россия остается одним из основных гарантов Дейтонского соглашения 1995 г., приведшего к окончанию гражданской войны в стране.