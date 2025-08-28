Додик в октябре планирует посетить Россию для встречи с Путиным
Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик планирует в ближайшее время посетить Москву, а в октябре вновь отправиться в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал «РИА Новости».
Он сообщил, что целью его ближайшей поездки в РФ будет побудить российские власти к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН. Додик планирует провести встречи с «влиятельными людьми» и попросить их поддержать Республику Сербскую в стремлении провести референдум о независимости.
«Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу. <...> Мы должны начать процесс освобождения от оккупации и сделаем это именно таким образом», – рассказал Додик агентству.
В предыдущий раз Додик посещал Москву весной. 1 апреля он провел встречу с Путиным в Кремле. С российской стороны во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны БиГ – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в России Душко Перович.
Вскоре после окончания переговоров Додик на своей странице в Х написал, что на встрече лидеры затронули политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине. Лидер боснийских сербов также напомнил, что Россия остается одним из основных гарантов Дейтонского соглашения 1995 г., приведшего к окончанию гражданской войны в стране.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик также отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.