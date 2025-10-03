Газета
Главная / Политика /

Трамп сообщил о начале вооруженного конфликта США с наркокарателями

Ведомости

США находятся в формальном «вооруженном конфликте» с наркокартелями, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на уведомление администрации американского лидера конгрессу.

Издание отмечает, что уведомление «добавляет новые детали к скудно сформулированному юридическому обоснованию администрации, почему три военных удара США по судам в Карибском море, отданных президентом в прошлом месяце и приведших к гибели всех 17 человек на борту, следует рассматривать как законные, а не как убийство».

NYT также пишет со ссылкой на юристов, что решение Трампа официально объявить кампанию против наркокартелей активным вооруженным конфликтом свидетельствует о том, что глава Белого дома закрепляет свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени. Согласно международному праву, в рамках вооруженного конфликта страна может «законно убивать боевиков противника, даже если они не представляют угрозы, задерживать их на неопределенный срок без суда и преследовать в военных судах».

30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить действия в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. По его словам, Венесуэла представляет собой «очень опасное» направление, в частности «в плане наркотиков и другого». Глава Белого дома добавил, что теперь его администрация намерена «посмотреть на картели».

23 сентября на Генассамблее ООН американский лидер заявлял, что США нанесут новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой.

