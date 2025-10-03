Газета
Нидерланды выступили против вхождения Украины в ЕС в обход Венгрии

Ведомости

Нидерланды выступили против плана, который предполагает предоставление Украине членство в Евросоюзе в обход вето Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схооф, передает газета Trouw. 

Он рассказал, что несколько стран ЕС также не поддерживают данную идею. Схооф добавил, что процесс вступления в союз является долгим путем реформ, а блокировка решения Венгрии может подорвать доверие к процессу расширения.

По словам премьер-министра Нидерландов, важно найти решение проблемы, но оно не должно заключаться в обходе решений, принятых единогласно среди членов ЕС.

FT: ЕС готовится к приему Украины и Молдавии в обход мнения Венгрии

Политика / Международные новости

30 сентября газета Financial Times (FT) писала, что ЕС начал техническую работу по присоединению Украины и Молдавии в обход позиции Венгрии. Европейская комиссия (ЕК) предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она предложила провести работу по «кластерам» – отдельным блокам тем, которые государства должны привести в соответствие с нормами Евросоюза.

Орбан не раз высказывался против присоединения Украины к Евросоюзу. 25 мая он  заявлял, что вступление Украины в ЕС будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что не станет финансировать присоединение Украины к объединению.

