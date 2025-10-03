Армения отвергла предварительные условия Азербайджана для мирного договора
Армения не согласна с рядом предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном в преддверии подписания мирного соглашения между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью TVP World.
По словам Мирзояна, текст мирного договора уже был окончательно согласован в марте 2025 г. и парафирован обеими сторонами. Армения, как подчеркнул министр, готова подписать соглашение «как можно скорее».
Однако, по его словам, Баку выдвигает дополнительные требования, с которыми Ереван не согласен. «Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку», – отметил Мирзоян.
Тем не менее глава армянского МИДа выразил надежду на продолжение прогресса в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что еще до официального подписания документа стороны могут двигаться вперед по другим направлениям – в частности, по сотрудничеству на международных площадках.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.
11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.