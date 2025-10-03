Армения отвергла предварительные условия Азербайджана для мирного договора

Тем не менее глава армянского МИДа выразил надежду на продолжение прогресса в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что еще до официального подписания документа стороны могут двигаться вперед по другим направлениям – в частности, по сотрудничеству на международных площадках.