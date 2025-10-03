Россиянина задержали в Сингапуре из-за нарушения американских законов

В середине сентября Associated Press (AP) писала, что российского бизнесмена Игоря Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 г. Россиянин является владельцем судна, связанного с грузом аммиачной селитры, фигурирующим в расследовании взрыва. МИД РФ подчеркивал, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания предпринимателя.