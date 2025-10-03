Россиянина задержали в Сингапуре из-за нарушения американских законов
Полиция Сингапура задержала гражданина России по обвинению в нарушении законодательства США в сфере борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщает посольство РФ.
Россиянин задержан для дальнейшей экстрадиции в США, отмечают в посольстве.
Дипведомство сообщило, что находится в контакте с россиянином, которому передали данные местных адвокатов для оказания юридической помощи. Посольство держит вопрос на оперативном контроле.
В середине сентября Associated Press (AP) писала, что российского бизнесмена Игоря Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 г. Россиянин является владельцем судна, связанного с грузом аммиачной селитры, фигурирующим в расследовании взрыва. МИД РФ подчеркивал, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания предпринимателя.