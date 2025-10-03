Трамп пообещал восстановить мир на Ближнем Востоке «так или иначе»
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке будет восстановлен «так или иначе» вне зависимости от того, примет ли палестинская группировка «Хамас» его условия мирного соглашения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
В своем заявлении он пообещал, что «насилие и кровопролитие остановятся», подчеркнув, что «весь ад обрушится» на «Хамас», если договоренность не будет достигнута к 18:00 по Вашингтону 5 октября. Он также призвал всех невинных палестинцев немедленно покинуть районы возможных боевых действий и пообещал, что им будет оказана помощь.
Трамп отметил, что «влиятельные и богатые» ближневосточные государства согласились с его планом, который включает подписание мирного соглашения с Израилем. Он подчеркнул, что документ известен миру и «выгоден для всех сторон».
Ранее New York Post написал, что высший военный лидер «Хамас» Эзз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа. Он считает его способом ликвидации «Хамаса» без достижения каких-либо их целей.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.