Трамп пообещал восстановить мир на Ближнем Востоке «так или иначе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке будет восстановлен «так или иначе» вне зависимости от того, примет ли палестинская группировка «Хамас» его условия мирного соглашения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.



В своем заявлении он пообещал, что «насилие и кровопролитие остановятся», подчеркнув, что «весь ад обрушится» на «Хамас», если договоренность не будет достигнута к 18:00 по Вашингтону 5 октября. Он также призвал всех невинных палестинцев немедленно покинуть районы возможных боевых действий и пообещал, что им будет оказана помощь.