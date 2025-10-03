Bloomberg: Уиткофф убеждает ЕС в том, что Трамп достоин Нобелевской премии
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе разговоров с европейскими политиками убеждает их в том, что американский лидер Дональд Трамп достоин присуждения ему Нобелевской премии мира, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ту же идею продвигает госсекретарь США Марко Рубио.
«Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию <...> Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался для агитации за присуждение Трампу Нобелевской премии», – указано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что нобелевский комитет не подвергался политическому влиянию напрямую, по словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Харпвикена. Он при этом отметил, что знает о «нескольких» частных и государственных кампаниях по выбору кандидатов на получение награды.
23 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Трампа появится возможность получить премию мира только после того, как завершится конфликт в секторе Газа. По его мнению, Вашингтон способен повлиять на израильское правительство, т. к. США продолжают поставлять в Израиль оружие для проведения военных операций.
Трамп в начале сентября подчеркнул, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира, но хочет справедливого отношения к себе. Тогда он в очередной раз заявил, что во время своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».