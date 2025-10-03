Al Jazeera: «Хамас» согласился на условия Трампа по освобождению пленных
Палестинская группировка «Хамас» согласилась на освобождение пленных в соответствии с планом по урегулированию президента США Дональда Трампа, сообщает Al Jazeera.
По данным телекомпании, радикальное движение также дало согласие на передачу управления Газой независимому органу власти. В него будут входить палестинские технократы.
3 октября Трамп заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке «так или иначе», вне зависимости от того, примет ли «Хамас» его условия. Он подчеркнул, что «весь ад обрушится» на членов палестинского движения в случае, если стороны не договорятся к 18:00 по Вашингтону 5 октября. Он также призвал всех невинных палестинцев немедленно покинуть районы возможных боевых действий и пообещал, что им будет оказана помощь.
29 сентября Белый дом опубликовал план по урегулированию конфликта с секторе Газа. Согласно документу, территория должна быть демилитаризована, также необходимо уничтожить на ней террористическую инфраструктуру и прекратить войну (вывести израильские войска и освободить заложников). Кроме того, Соединенные штаты отметили необходимость провести амнистию для членов «Хамаса» и оказать жителям гуманитарную помощь.