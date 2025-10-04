«Хамас» не собирается сдавать оружие до образования Палестины

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» также согласилась на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка обязалась вернуть всех живых и погибших заложников. При этом сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, предусмотренные документом.