«Хамас» не собирается сдавать оружие до образования Палестины

Ведомости

Согласие радикальной палестинской группировки «Хамас» на предложение США о прекращении огня в секторе Газа не включает вопрос сдачи оружия. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель по связям группировки с прессой в Ливане Валид Килани.

««Хамас» никогда не рассматривал вопрос сдачи оружия и не связывал свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом», – подчеркнул он.

Килани допустил возможность сдачи оружия после образования полноценного государства Палестина со своей армией. По его словам, главным пунктом договора стало прекращение огня в анклаве, остальные детали могут обсуждаться. Вопрос управления Газой должен решать весь палестинский народ, а не только «Хамас».

Генштаб Израиля готовит войска к реализации плана Трампа

Политика / Международные новости

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. В нем предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Предусматривается также амнистия для членов «Хамаса» и гуманитарная помощь жителям анклава.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» также согласилась на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка обязалась вернуть всех живых и погибших заложников. При этом сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, предусмотренные документом.

