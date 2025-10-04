Системы ПВО ликвидировали 314 беспилотников за сутки

Утром Минобороны России писало о 29 уничтоженных беспилотниках самолетного типа над Белгородской областью. Дроны были нейтрализованы с 8:00 до 11:00 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сентябре в регионе в результате атак погибли 20 мирных жителей, еще 185 пострадали. Только 3 октября в области погибли два мирных жителя.