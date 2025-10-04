Системы ПВО ликвидировали 314 беспилотников за сутки
Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за сутки пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 314 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, места подготовки к запуску дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.
В ночь на 4 октября системы ПВО ликвидировали 117 беспилотников самолетного типа. Российские военные отразили атаки над Крымом, Брянской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областями, а также акваторией Черного моря.
Утром Минобороны России писало о 29 уничтоженных беспилотниках самолетного типа над Белгородской областью. Дроны были нейтрализованы с 8:00 до 11:00 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в сентябре в регионе в результате атак погибли 20 мирных жителей, еще 185 пострадали. Только 3 октября в области погибли два мирных жителя.