Главный нейрохирург Минобороны рассказал о новых типах травм на спецоперации
Статистика боевых ранений, полученных в ходе спецоперации на Украине, существенно отличается от известной медицине по опыту других конфликтов. Об этом ТАСС рассказал главный нейрохирург Минобороны Дмитрий Свистов.
По его словам, с подобными травмами российская военная медицина до начала специальной военной операции не сталкивалась. В частности, выросло число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. К этому приводит применяемое на поле боя оружие, когда высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков чаще повреждают магистральные сосуды, сонные артерии и артерии головного мозга, пояснил Свистов. Ранее в мире фиксировались единичные подобные случаи, а теперь можно говорить о «военно-травматической эпидемии», добавил он.
«Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала», – сказал нейрохирург.
В декабре 2024 г. стало известно, что Минобороны и Минобрнауки заключили договор о создании научно-клинического консорциума с участием научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского и главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Организации, как сообщало правительство, будут совместно разрабатывать новые технологии для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой.