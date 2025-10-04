Главный нейрохирург Минобороны рассказал о новых типах травм на спецоперации

По его словам, с подобными травмами российская военная медицина до начала специальной военной операции не сталкивалась. В частности, выросло число травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. К этому приводит применяемое на поле боя оружие, когда высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков чаще повреждают магистральные сосуды, сонные артерии и артерии головного мозга, пояснил Свистов. Ранее в мире фиксировались единичные подобные случаи, а теперь можно говорить о «военно-травматической эпидемии», добавил он.