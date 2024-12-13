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Минобороны и Минобрнауки России создадут научно-клинический консорциум

Ведомости

Минобороны и Минобрнауки России заключили договор о создании научно-клинического консорциума с участием научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского и главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Организации будут совместно разрабатывать новые технологии для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой, передает правительство РФ у себя в Telegram-канале.

Соглашение подписали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева. Подписи также поставили директор центра академика Петровского Константин Котенко и начальник главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко Денис Давыдов.

Цивилева подчеркнула, что за короткие сроки объединение уже успело достигнуть значительных успехов, «что стало результатом совместной работы». Специалисты Минобороны и Минобрнауки к настоящему моменту создали ряд технологий и медицинских изделий для оказания первой помощи, многие из которых не имеют аналогов в мире.

12 июля «Ведомости» писали о предложении министра обороны Андрея Белоусова обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. На данном этапе Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента РФ Владимира Путина прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников – участников спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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