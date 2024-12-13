Минобороны и Минобрнауки России создадут научно-клинический консорциум
Минобороны и Минобрнауки России заключили договор о создании научно-клинического консорциума с участием научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского и главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Организации будут совместно разрабатывать новые технологии для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой, передает правительство РФ у себя в Telegram-канале.
Соглашение подписали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева. Подписи также поставили директор центра академика Петровского Константин Котенко и начальник главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко Денис Давыдов.
Цивилева подчеркнула, что за короткие сроки объединение уже успело достигнуть значительных успехов, «что стало результатом совместной работы». Специалисты Минобороны и Минобрнауки к настоящему моменту создали ряд технологий и медицинских изделий для оказания первой помощи, многие из которых не имеют аналогов в мире.
12 июля «Ведомости» писали о предложении министра обороны Андрея Белоусова обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. На данном этапе Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента РФ Владимира Путина прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников – участников спецоперации.