Минобороны и Минобрнауки России создадут научно-клинический консорциум

Минобороны и Минобрнауки России заключили договор о создании научно-клинического консорциума с участием научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского и главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Организации будут совместно разрабатывать новые технологии для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой, передает правительство РФ у себя в Telegram-канале.