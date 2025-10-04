Системы ПВО нейтрализовали 17 дронов над регионами России
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские военные уничтожили 12 дронов над Белгородской областью, еще два БПЛА сбито над территорией Курской области. По одному беспилотнику нейтрализовано над Брянской, Орловской и Тульской областями. Атаки были отражены с 13:00 до 17:00 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека. В результате детонации также загорелись оборудование и навес. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Кроме того, выбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. От падения фрагментов сбитого дрона в городе возле коммерческого объекта загорелось дерево. Его потушили. В здании повреждены фасад и остекление.
Глава Брянской области Александр Богомаз написал, что украинские силы атаковали в регионе поселок городского типа Погар. Удар нанесли по автовокзалу. При атаке пострадал мирный житель, его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены два пассажирских микроавтобуса.
В Орловской области не зафиксировано повреждений при атаке беспилотника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, обошлось без пострадавших. В Тульской области также никто не пострадал. Губернатор региона Дмитрий Миляев пишет, что повреждений зданий и инфраструктуры не произошло.