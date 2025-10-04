Системы ПВО нейтрализовали 17 дронов над регионами России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека. В результате детонации также загорелись оборудование и навес. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Кроме того, выбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. От падения фрагментов сбитого дрона в городе возле коммерческого объекта загорелось дерево. Его потушили. В здании повреждены фасад и остекление.