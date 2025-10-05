Ким Чен Ын заявил о готовности принять меры из-за наращивания военной мощи США
КНДР внимательно следит за развертыванием стратегических ударных и разведывательных средств США на Корейском полуострове и прилегающих территориях, Пхеньян в ответ может принять соответствующие военно-технические меры для устранения угроз, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В последнее время США, как указал лидер КНДР, предприняли меры по наращиванию военного потенциала в Корее и прилегающих районах и это представляет собой «реальную и серьезную угрозу» безопасности КНДР и стран региона.
США обновляют всю свою военную структуру, включая стратегическую разведку, наступательные и оборонительные средства. Наращивание военного потенциала означает возможность нанесения превентивного удара в случае конфликта, отметил Ким Чен Ын.
«Если Соединенные Штаты продолжат свое опасное наращивание военной мощи, откровенно игнорируя интересы безопасности стран региона, это вынудит нас принять соответствующие военно-технические меры для устранения новых угроз и поддержания баланса сил», – заявил он.
Скоро станет известно, какие новые цели ставятся перед оборонными технологиями КНДР и какие изменения они претерпят «на следующих этапах», добавил северокорейский лидер.
Ким Чен Ын в сентябре заявил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации. Председатель КНДР подчеркнул, что партия и правительство придерживаются Конституции республики, основной закон о постоянной политике в области ядерного оружия остается неизменным. 22 сентября лидер КНДР заявил, что республика приобрела новые секретные виды оружия.