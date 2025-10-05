Ким Чен Ын заявил о готовности принять меры из-за наращивания военной мощи США

Ким Чен Ын в сентябре заявил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации. Председатель КНДР подчеркнул, что партия и правительство придерживаются Конституции республики, основной закон о постоянной политике в области ядерного оружия остается неизменным. 22 сентября лидер КНДР заявил, что республика приобрела новые секретные виды оружия.