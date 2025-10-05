Путин: поставки Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях с США

Путин: поставки Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях с СШАЭто станет сигналом нового этапа эскалации, заявил президент
Решение о поставке Киеву ракет Tomahawk, если оно будет принято, приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях с США, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину после выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Глава государства отметил, что всегда откровенно излагает свою позицию по ключевым вопросам, но реакция на его слова зависит от других участников международного диалога. Он подчеркнул, что его задача – честно говорить о реальном положении дел и своих взглядах на развитие ситуаций, а не стремиться кому-то понравиться. В качестве примера Путин привел обсуждение поставок новых систем вооружения, включая высокоточные ракеты Tomahawk.
Он предупредил, что такие действия приведут к разрушению российско-американских отношений.
«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае – наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня», – сказал он.
Путин 2 октября выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Выступление президента продлилось около 4 часов. Он затронул текущую ситуацию в мире, экономические и политические вопросы. Российский лидер также высказался на тему многополярности мира, украинского кризиса, сказал о реформировании ООН, об отношениях России с США и странами НАТО в целом. Российский лидер также отметил, что поставка Украине новых ракет не изменит ситуацию на поле боя, но навредит отношениям Москвы и Вашингтона.