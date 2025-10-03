Как западные СМИ отреагировали на речь Путина на «Валдае»Журналисты пришли к выводу, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
Президент России Владимир Путин 2 октября выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема форума в этом году – «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Выступление президента продлилось около 4 часов. Он затронул текущую ситуацию в мире, экономические и политические вопросы. Российский лидер также высказался на тему многополярности в мире, украинского кризиса, сказал о реформировании ОНН, об отношениях России с США и странами НАТО в целом и о многом другом.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на речь российского президента на «Валдае».
«Владимир Путин пообещал быстро принять ответные меры против "эскалации милитаризации" Европы, одновременно назвав «абсурдом» опасения Запада о том, что Москва планирует атаковать НАТО».
Газета затронула высказывания российского лидера о президенте США Дональде Трампе: «По-видимому, пытаясь вернуть расположение Трампа, Путин осыпал его похвалами, заявив, что "если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать" — фраза, которую президент США часто использовал в публичных выступлениях. И Москва, и [президент Украины] Владимир Зеленский месяцами пытаются расположить к себе Трампа по вопросу конфликта на Украине, поскольку американский лидер неоднократно менял свою позицию».
«Президент России Владимир Путин предупредил США, что поставки ракет большой дальности на Украину серьезно навредят отношениям между Москвой и Вашингтоном, но не изменят ситуацию на поле боя, где российская армия медленно, но уверенно продвигается вперед».
«Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk станет сигналом "качественно нового этапа эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", заявил Путин».
«Президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует вторгаться в страны НАТО на фоне тревоги по поводу предполагаемых вторжений российских беспилотников в Польшу и Данию в последние недели».
«Выступая на конференции по международным отношениям на юго-западе России, г-н Путин обрушился с критикой на "европейские элиты" за "нагнетание истерии" по поводу "российской угрозы" <...> Позже он подчеркнул, что у Москвы "нет агрессивных намерений в отношении других стран"».
«Заявления Путина последовали за неделями беспокойства в Европе по поводу готовности континента к возможной эскалации российской агрессии». Газета пишет, что беспокойство Запада усилилось после якобы вторжения более 20 российских беспилотников в воздушное пространство Польши в начале сентября.
«Он [Путин] заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, предоставляя Украине разведданные, оружие и осуществляя подготовку. <...> Однако он отрицал, что Россия планирует атаковать членов НАТО».
«Он также предупредил россиян, что глобальная политическая нестабильность означает, что им следует "быть готовыми ко всему" в ближайшие годы».
Агентство подчеркнуло, что Путин описывает конфликт с Украиной «как переломный момент в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 г., расширив НАТО и вторгнувшись в то, что он считает сферой влияния Москвы».
«Путин заявил, что украинские вооруженные силы испытывают серьезную нехватку личного состава и дезертирство, в то время как у России достаточно солдат». Агентство отметило, что российский лидер предложил Киеву договориться о прекращении конфликта.
Газета отметила, что когда модератор спросил Путина, отправлял ли он беспилотники в Данию, российский лидер «словно пренебрежительно» говорит, что больше не будет.
«Путин высмеял панику, которую беспилотники вызывают в Европе. Он даже сравнил ее с паникой из-за НЛО, то есть, назвал все это плодом воображения».