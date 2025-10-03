Как западные СМИ отреагировали на речь Путина на «Валдае»

Газета затронула высказывания российского лидера о президенте США Дональде Трампе: «По-видимому, пытаясь вернуть расположение Трампа, Путин осыпал его похвалами, заявив, что "если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать" — фраза, которую президент США часто использовал в публичных выступлениях. И Москва, и [президент Украины] Владимир Зеленский месяцами пытаются расположить к себе Трампа по вопросу конфликта на Украине, поскольку американский лидер неоднократно менял свою позицию».