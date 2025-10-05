Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего визита в Таджикистан

В ходе телефонного разговора президент РФ также поздравил Рахмона с днем рождения. 5 октября ему исполнилось 73 года. Президенту Таджикистана также была направлена поздравительная телеграмма. Путин отметил в поздравлении большой вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча лидеров в Душанбе послужит дальнейшему наращиванию комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей.