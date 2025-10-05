Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего визита в Таджикистан

Ведомости

Президенты России и  Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели 5 октября телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.  

Лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита Путина в республику, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Путин отправится в Таджикистан 9 октября.

В ходе телефонного разговора президент РФ также поздравил Рахмона с днем рождения. 5 октября ему исполнилось 73 года. Президенту Таджикистана также была направлена поздравительная телеграмма. Путин отметил в поздравлении большой вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча лидеров в Душанбе послужит дальнейшему наращиванию комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей.

9 сентября Путин поздравил Рахмона с Днем независимости республики. 1 сентября лидеры провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь