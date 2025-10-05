Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего визита в Таджикистан
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели 5 октября телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита Путина в республику, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Путин отправится в Таджикистан 9 октября.
В ходе телефонного разговора президент РФ также поздравил Рахмона с днем рождения. 5 октября ему исполнилось 73 года. Президенту Таджикистана также была направлена поздравительная телеграмма. Путин отметил в поздравлении большой вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча лидеров в Душанбе послужит дальнейшему наращиванию комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей.
9 сентября Путин поздравил Рахмона с Днем независимости республики. 1 сентября лидеры провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.