Политика

На митинге в поддержку Палестины в Риме пострадали более 40 полицейских

Ведомости

В Риме в ходе акции в поддержку Палестины 4 октября пострадали более 40 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило местное управление полиции.

«Тридцать пять сотрудников полиции, три – финансовой гвардии, два карабинера и один сотрудник пенитенциарной полиции обратились за медицинской помощью после серьезного агрессивного и противоправного поведения экстремистов, участвовавших в марше за Палестину», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По данным полиции, на митинге в поддержку Палестины и «Флотилии стойкости» в Риме собрались примерно 250 000 человек. При этом организаторы акции заявляли о миллионе участников.

Количество участников митинга в поддержку Палестины в Риме достигло миллиона

Политика / Международные новости

Вечером 4 октября группа радикалов, отделившаяся от основной демонстрации, вступила в столкновения с полицией. Протестующие попытались пройти к центру города по улице, ведущей через базилику Санта-Мария-Маджоре и прилегающий район. У собора их остановил полицейский кордон, применивший водометы и дубинки против сотни манифестантов. Радикалы возвели баррикады из мусорных контейнеров, забрасывая правоохранителей петардами и бутылками. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водометы. В результате беспорядков протестующие повредили фасад супермаркета и подожгли полицейский автомобиль, разбив его стекла. Задержаны 12 человек, двое из них арестованы.

23 сентября премьер-министр Италии Джорджи Мелони на полях Генассамблеи ООН заявила, что для признания Палестины необходимы освобождение всех заложников и отстранение радикальной палестинской группировки «Хамас» от участия в ее органах управления.

Палестину признали 150 государств. 21 сентября ее государственность была признана правительствами Великобритании, Австралии и Канады. О признании государства Палестина также объявило министерство иностранных дел Португалии. 22 сентября государственность Палестины официально признала Франция.

