На митинге в поддержку Палестины в Риме пострадали более 40 полицейских

Вечером 4 октября группа радикалов, отделившаяся от основной демонстрации, вступила в столкновения с полицией. Протестующие попытались пройти к центру города по улице, ведущей через базилику Санта-Мария-Маджоре и прилегающий район. У собора их остановил полицейский кордон, применивший водометы и дубинки против сотни манифестантов. Радикалы возвели баррикады из мусорных контейнеров, забрасывая правоохранителей петардами и бутылками. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водометы. В результате беспорядков протестующие повредили фасад супермаркета и подожгли полицейский автомобиль, разбив его стекла. Задержаны 12 человек, двое из них арестованы.