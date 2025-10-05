Мерц сообщил Трампу о намерении использовать замороженные активы РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил о планах по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил», – заявил Корнелиус (цитата по «РИА Новости»).
Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и договорились о продолжении совместных усилий по прекращению конфликта. Кроме того, Мерц и Трамп согласовали позиции по событиям в секторе Газа, подтвердив необходимость достижения на предстоящих переговорах в Египте соглашения об освобождении заложников, прекращении боевых действий и разоружении «Хамаса».
В 2025 г. страны «Большой семерки» предоставили Украине кредиты на сумму $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, писали «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных украинского министерства финансов и Еврокомиссии.
1 октября лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии дополнительно оценить последствия возможного изъятия замороженных российских активов. По данным Financial Times (FT), на следующей встрече в Брюсселе в конце октября эта инициатива вряд ли будет рассмотрена. 2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся».