Мерц сообщил Трампу о намерении использовать замороженные активы РФ

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и договорились о продолжении совместных усилий по прекращению конфликта. Кроме того, Мерц и Трамп согласовали позиции по событиям в секторе Газа, подтвердив необходимость достижения на предстоящих переговорах в Египте соглашения об освобождении заложников, прекращении боевых действий и разоружении «Хамаса».