Главная / Политика /

Страны G7 предоставили Киеву $25,5 млрд кредитов за счет активов РФ

Ведомости

Страны «Большой семерки» в 2025 г. предоставили Украине кредиты на сумму $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных украинского министерства финансов и Еврокомиссии.

В 2024 г. G7 утвердила выделение Киеву кредита размером примерно $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов. По состоянию на 1 октября в рамках этой схемы государства уже перечислили Украине $26,5 млрд.

Первыми в конце прошлого года средства в размере $1 млрд перечислили США, но с тех пор о новых поступлениях от них не сообщалось. Другие участники программы начали осуществлять переводы в текущем году. Наибольший взнос сделал Евросоюз – $15,8 млрд. Канада выделила $3,4 млрд, Япония – $3,3 млрд, а Великобритания – $3 млрд.

Захарова отметила преступность намерений ЕС использовать активы инвесторов РФ

Политика / Международные отношения

1 октября на саммите в Копенгагене лидеры Европейского союза (ЕС) поручили Еврокомиссии (ЕК) провести дополнительный анализ последствий возможного изъятия замороженных российских активов. На следующей встрече в Брюсселе в конце октября эта инициатива вряд ли будет рассмотрена, писала Financial Times (FT).

В тот же день ЕК выделила Киеву транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Имеется в виду девятый транш в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». Из этой суммы 2 млрд евро будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся». Представитель Кремля сравнил действия Евросоюза с «бандой».

